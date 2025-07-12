IDNSLOT | Link Resmi Agen Slot Online Slot88 Gacor Dewa IDN Poker

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Disconnect your Apple device from your connected devices and iCloud. For detailed instructions, refer to the Removal Guide.
Step 2
Visit any iStudio store (excluding Airport Terminal locations) for a device assessment.
Step 3
Receive the trade-in value of your device and immediately apply it towards the purchase of a new device.
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Please contact us at [email protected] if you have other enquiries. Trade-in program is provided by "Carousell".
Frequently Asked Questions
What do I need to bring along?
You will be required to bring your charger and cable for laptops.
What if I do not like the value after assessment?
You can choose to not accept the trade-in value, but the value shown is final.
Can multiple devices be traded in during the same transaction?
Unfortunately, only one device can be traded in per transaction.
Do I get to keep the memory card from the trade-in devices?
We recommend that you remove and keep all your memory cards before you trade-in a device
Would I be able to get back my old device back after the trade-in?
You would not be able to retrieve your old device as all trade-ins are final. Prior to trading in your device, we recommend backing up all your important content such as contacts, photos, videos, etc.
Can I trade-in my device if it does not work?
We would not be able to assess your device if we are unable to power on your device.
What if my device is not found in the trade-in device list?
You can head down to our stores to get your device assessed by our iStudio Experts to check if it is accepted.
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Terms and Conditions
Customer affirms that s/he is at least legally 18 years of age.
"Customer" means the undersigned that is the owner of the Product or has been authorised by the owner of the Product to make decisions on the Product.
The Trade-in programme is provided to iStudio customers by Laku6 as a third party company. Apple is not a party in the transaction.
Laku6 and iStudio reserve the right to refuse, cancel, or limit the programme for any reason and may change these terms and conditions at any time without prior notice.
The Programme is provided for lawful purposes only, to the extent permitted by law, Customer agrees to indemnify iStudio, Laku6, its affiliate and any of its directors, officers, employees, affiliates, subsidiaries or agents from and against claims brought against any of them arising from Customer's breach of terms and conditions of the Programme.
iStudio trade-in programme is only available at all iStudio stores (excluding Airport Terminal Stores)
Total trade-in value is not transferable.
iStudio reserves the right to refuse any customer's eligibility at any time in its discretion in the even of such customer's breach or suspected breach of any of the terms and conditions herein without prior notification or any liability to such customer whatsoever.
iStudio reserves the right to vary any term or condition. iStudio will, where it is practicable to do so, give customers advance notice (which may be through written notice, electronic mail letters, iStudio website, or such other forms as iStudio deems appropriate) of such changes.
This iStudio Trade-in programme is limited to one (1) device per eligible trade-in.
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